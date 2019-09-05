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РИА Новости

В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО

15:26 05.09.2019 (обновлено: 15:37 05.09.2019)
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© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Двое военнослужащих из Румынии и США "погибли при боевых действиях" в афганском Кабуле в четверг, сообщает командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.
"Один военнослужащий был из Румынии, второй - из США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте миссии. Подробности случившегося не уточняются.
В четверг в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв. По данным МВД, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным телеканала Tolo News, целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали свыше 30. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране операции по борьбе с терроризмом.
Кабул
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