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РИА Новости

Иракское народное ополчение решило создать подразделения ВВС

15:26 05.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак. Архивное фото
ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" решило создать подразделения ВВС, сообщает в четверг телеканал Sky News Arabia.
Народное ополчение приняло решение "создать управление ВВС и поручить Салаху Махди Хантушу стать исполняющим обязанности главы управления", цитирует телеканал указ заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.
Сотрудники частной военной компании в Багдаде
26 августа, 16:14РИА Новости
Ирак после ударов по военным базам изучает варианты улучшения системы ПВО
Решение о создании подразделения ВВС принято "в соответствии с предоставленными нам полномочиями и в интересах общего блага", уточняется в документе.
Иракское агентство Shafaq News также опубликовало указ, отметив, что документ "утек" в СМИ.
Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.
Взрывы в результате авиаударов происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, 26 августа двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.
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