Иракское народное ополчение решило создать подразделения ВВС

ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" решило создать подразделения ВВС, сообщает в четверг телеканал Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" решило создать подразделения ВВС, сообщает в четверг телеканал Sky News Arabia

Народное ополчение приняло решение "создать управление ВВС и поручить Салаху Махди Хантушу стать исполняющим обязанности главы управления", цитирует телеканал указ заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Решение о создании подразделения ВВС принято "в соответствии с предоставленными нам полномочиями и в интересах общего блага", уточняется в документе.

Иракское агентство Shafaq News также опубликовало указ, отметив, что документ "утек" в СМИ.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.