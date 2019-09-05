Запад пока присматривается к Зеленскому и его окружению, считает эксперт

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Страны Запада присматриваются к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пока не оказывают ему полной поддержки, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Сейчас в сентябре Украина должна выплатить по международным долгам один миллиард долларов. Всего в третьем квартале – около четырех миллиардов. При этом совокупный долг страны, по состоянию на 31 октября 2018 года, был на уровне более 74 миллиардов долларов", заявила Сутормина в ходе круглого стола в МИА "Россия Сегодня".

По ее словам, "сказать, что Зеленский пользуется у западных партнеров широкой поддержкой, на мой взгляд, можно лишь очень осторожно". "Пока, в начале, к нему присматриваются, есть определенные поощрения, они присматриваются к его команде", - указала эксперт.