Дитрих попросил ФАС присмотреться к цене авиакеросина на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих попросил ФАС внимательнее присмотреться к высокой стоимости авиакеросина на Дальнем Востоке.

"Поскольку сейчас мы на Дальнем Востоке и, собственно говоря, не так давно посетили Сахалинскую область, могу вам сказать, что конкретно применительно к Сахалину и к большому количеству субъектов федерации на Дальнем Востоке относится вопрос о том, что локальная стоимость авиакеросина здесь, в регионах, иногда складывается выше среднероссийской", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ.

"То есть коллеги из авиакомпаний, которые здесь летают - это "Аврора" в основном - осуществляют большое количество региональных перевозок, заявляют о том, что до 60 тысяч рублей за тонну доходит стоимость авиакеросина в некоторых регионах здесь, на Дальнем Востоке. Думаю, что здесь антимонопольной службе, конечно, нужно тоже повнимательнее присмотреться к этим сигналам. По лизинговым платежам давление, которое там изменилось в предыдущий период в связи с волатильностью курса рубля, оно сейчас не такое большое влияние оказывает", - добавил он.

В конце июня в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена. По итогам прямой линии вышло поручение президента правительству создать механизм сглаживания колебаний цен, обеспечив их рост не выше инфляции.

Для решения проблемы Минфин предложил так называемый демпфирующий механизм, который уже применялся для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо.

Путин 30 июля подписал закон, предполагающий, что с 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% от этой разницы цен в 2019 году и 65% с 2020 года.