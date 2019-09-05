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РИА Новости
Восточный экономический форум

Дитрих попросил ФАС присмотреться к цене авиакеросина на Дальнем Востоке

15:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинистр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих попросил ФАС внимательнее присмотреться к высокой стоимости авиакеросина на Дальнем Востоке.
"Поскольку сейчас мы на Дальнем Востоке и, собственно говоря, не так давно посетили Сахалинскую область, могу вам сказать, что конкретно применительно к Сахалину и к большому количеству субъектов федерации на Дальнем Востоке относится вопрос о том, что локальная стоимость авиакеросина здесь, в регионах, иногда складывается выше среднероссийской", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ.
"То есть коллеги из авиакомпаний, которые здесь летают - это "Аврора" в основном - осуществляют большое количество региональных перевозок, заявляют о том, что до 60 тысяч рублей за тонну доходит стоимость авиакеросина в некоторых регионах здесь, на Дальнем Востоке. Думаю, что здесь антимонопольной службе, конечно, нужно тоже повнимательнее присмотреться к этим сигналам. По лизинговым платежам давление, которое там изменилось в предыдущий период в связи с волатильностью курса рубля, оно сейчас не такое большое влияние оказывает", - добавил он.
В конце июня в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена. По итогам прямой линии вышло поручение президента правительству создать механизм сглаживания колебаний цен, обеспечив их рост не выше инфляции.
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Для решения проблемы Минфин предложил так называемый демпфирующий механизм, который уже применялся для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо.
Путин 30 июля подписал закон, предполагающий, что с 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% от этой разницы цен в 2019 году и 65% с 2020 года.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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