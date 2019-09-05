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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минтранс не планирует переезжать в "Москва-Сити"

15:05 05.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс России не планирует переезжать в "Москва-Сити", однако переезд туда потенциально был бы удобен для Росавиации и Ространснадзора, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что практически все министерства российского правительства могут рано или поздно переехать в "Москва-Сити".
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"Нет, мы никуда не собирались в общем и договоренность с Минэком... была, что этапность проведения процедуры этого переезда относится в первую очередь к тем ведомствам, у которых сегодня стесненные условия работы. У нас, например, Ространснадзор и Росавиация размешаются в старом здании школы, живут там в довольно сложных условиях. Вполне возможно им в "Москва-Сити" будет покомфортнее и поудобнее", - сказал Дитрих в кулуарах ВЭФ.
"Минтрансу хорошо и там, где он сейчас есть, и пока мы не планируем никуда передвигаться. Как Минэк составит план-график такого переезда, как он этот план-график состыкует, надо с ними обсуждать", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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