Минтранс не планирует переезжать в "Москва-Сити"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс России не планирует переезжать в "Москва-Сити", однако переезд туда потенциально был бы удобен для Росавиации и Ространснадзора, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих.

Ранее в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что практически все министерства российского правительства могут рано или поздно переехать в "Москва-Сити".

"Нет, мы никуда не собирались в общем и договоренность с Минэком... была, что этапность проведения процедуры этого переезда относится в первую очередь к тем ведомствам, у которых сегодня стесненные условия работы. У нас, например, Ространснадзор и Росавиация размешаются в старом здании школы, живут там в довольно сложных условиях. Вполне возможно им в "Москва-Сити" будет покомфортнее и поудобнее", - сказал Дитрих в кулуарах ВЭФ.

"Минтрансу хорошо и там, где он сейчас есть, и пока мы не планируем никуда передвигаться. Как Минэк составит план-график такого переезда, как он этот план-график состыкует, надо с ними обсуждать", - добавил он.