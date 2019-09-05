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РИА Новости

Путин в пятницу проведет совещание на космодроме "Восточный"

15:05 05.09.2019 (обновлено: 15:08 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет на космодроме Восточный совещание по вопросам развития его инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Шестого сентября Путин посетит космодром "Восточный". Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский. После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный", - говорится в сообщении.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24РИА Новости
Космодром "Восточный"
1700013
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Восточный (космодром)Владимир ПутинРоссияРИА Наука
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