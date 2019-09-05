Путин в пятницу проведет совещание на космодроме "Восточный"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет на космодроме Восточный совещание по вопросам развития его инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Шестого сентября Путин посетит космодром "Восточный". Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский. После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный", - говорится в сообщении.