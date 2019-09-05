Адмирал рассказал о присутствии российского ВМФ в районе Ормузского пролива

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обстановка в Ормузском проливе сейчас не требует большего присутствия кораблей ВМФ РФ в этом районе Мирового океана, они там и так присутствуют, заявил РИА Новости в четверг бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее на Восточном экономическом форуме, что для России не проблема защищать свои суда военным путем в Ормузском проливе. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности.

"У Военно-морского флота России есть силы для решения необходимых задач в Индийском океане и, в частности, в Ормузском проливе. Они присутствуют и в этом районе Мирового океана. Но если бы я был главкомом, то сказал бы, что силы есть, но не вижу необходимости в излишнем присутствии в этой регионе и районе океана. Излишнее военное присутствие приводит к росту военно-политической напряженности", - сказал Попов.

При этом он подчеркнул, что если будет принято политическое решение о направлении кораблей в этот район, то флот его выполнит. "Но это должно быть решение военно-политического руководства страны. Силы есть, но такой необходимости я не вижу", - сказал адмирал.