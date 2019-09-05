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РИА Новости

Адмирал рассказал о присутствии российского ВМФ в районе Ормузского пролива

15:00 05.09.2019 (обновлено: 15:02 05.09.2019)
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© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабль Iran Ajr
Мины на борту корабль Iran Ajr
© AP Photo / Mark Duncan, File
Мины на борту корабль Iran Ajr . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обстановка в Ормузском проливе сейчас не требует большего присутствия кораблей ВМФ РФ в этом районе Мирового океана, они там и так присутствуют, заявил РИА Новости в четверг бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Президент РФ Владимир Путин заявил ранее на Восточном экономическом форуме, что для России не проблема защищать свои суда военным путем в Ормузском проливе. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности.
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"У Военно-морского флота России есть силы для решения необходимых задач в Индийском океане и, в частности, в Ормузском проливе. Они присутствуют и в этом районе Мирового океана. Но если бы я был главкомом, то сказал бы, что силы есть, но не вижу необходимости в излишнем присутствии в этой регионе и районе океана. Излишнее военное присутствие приводит к росту военно-политической напряженности", - сказал Попов.
При этом он подчеркнул, что если будет принято политическое решение о направлении кораблей в этот район, то флот его выполнит. "Но это должно быть решение военно-политического руководства страны. Силы есть, но такой необходимости я не вижу", - сказал адмирал.
При этом он напомнил, что Индийский океан является зоной ответственности Тихоокеанского флота России. "Это зона ответственности ТОФ, корабли которого находятся в этом районе. Наши подводные лодки могут находиться в любой точки Мирового океана, но их действия не комментирует ни одно государство в мире, их преимущество в скрытности", - сказал Попов.
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Ормузский проливВячеслав ПоповВладимир ПутинРоссияВМФ РФВ мире
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