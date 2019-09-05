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РИА Новости

Разведка ЛНР сообщила о технике силовиков в жилых районах в Донбассе

14:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в ЛНР
Военнослужащий в ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает о технике украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры", - уточнил Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, две БМП выявлены во дворе жилого дома в Причепиловке, одна бронированная эвакуационная машина - в жилом районе Орехово-Донецкого и одна БТР-70 в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской.
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"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией", - дополнил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, в ночь со 2 на 3 сентября ВС Украины осуществляли подавление каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ в районе подконтрольной украинским силовикам Причепиловки.
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