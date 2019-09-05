Разведка ЛНР сообщила о технике силовиков в жилых районах в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает о технике украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры", - уточнил Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, две БМП выявлены во дворе жилого дома в Причепиловке, одна бронированная эвакуационная машина - в жилом районе Орехово-Донецкого и одна БТР-70 в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской.

"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией", - дополнил Филипоненко.