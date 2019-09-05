Омский губернатор договорился на ВЭФ с японцами о строительстве завода

ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Группа компаний "Титан" на площадке Восточного экономического форума при участии губернатора Омской области Александра Буркова договорилась с японской "Соджиц Корпорейшн" о создании в регионе нового предприятия по производству продукции органического синтеза, сообщает в четверг облправительство.

"Соглашение между ГК "Титан" и японской компанией "Соджиц Корпорейшн" будет действовать в рамках реализации проекта строительства нового предприятия, на котором планируется выпуск экспорториентированного товара, способного значительного увеличить региональный валовый продукт", - говорится в сообщении.

В облправительстве уточнили, что заключен контракт по строительству в Омской области новой площадки по производству продукции органического синтеза.

"Это трехсторонний контракт. Компания владеет лицензией, технологией и будет заниматься монтажом, проводить работу по строительству этой производственной площадки", – рассказал губернатор Александр Бурков, отметив, что основная задача специалистов "Титана" - договориться в течение месяца после подписания соглашения с коллегами из Японии о всех нюансах проекта и согласовать условия запуска нового производства.

Председатель совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский отметил, что японские компании все так же остаются привлекательными на рынке высоких технологий, предлагая современные решения и профессиональное сопровождение.

В составе группы компаний "Титан" нефтехимический комплекс, агропромышленное производство, а также предприятия инфраструктуры. Основная производственная площадка компании расположена на территории Омской области, предприятия группы есть в других городах России (Санкт-Петербург, Уфа и т.д.) и странах СНГ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.