Зеленский хочет передать земли Украины в собственность ТНК, считает эксперт

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Задача команды украинского президента Владимира Зеленского заключается в том, чтобы рынок земли Украины стал собственностью транснациональных компаний, заявил социолог Евгений Копатько.

В понедельник Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.

"Молодые люди пришли к власти, достаточно образованные, импозантные, неглупые, многие владеют английским языком, имеющие некий опыт. А других и не нужно, потому что задача состоит в том, чтобы рынок земли стал собственностью транснациональных компаний", - заявил Копатько на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Двадцать два процента мирового чернозема - это невероятно высокая цена в геополитической борьбе", - подчеркнул эксперт.