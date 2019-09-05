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РИА Новости

Зеленский хочет передать земли Украины в собственность ТНК, считает эксперт

14:45 05.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Задача команды украинского президента Владимира Зеленского заключается в том, чтобы рынок земли Украины стал собственностью транснациональных компаний, заявил социолог Евгений Копатько.
В понедельник Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.
"Молодые люди пришли к власти, достаточно образованные, импозантные, неглупые, многие владеют английским языком, имеющие некий опыт. А других и не нужно, потому что задача состоит в том, чтобы рынок земли стал собственностью транснациональных компаний", - заявил Копатько на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Двадцать два процента мирового чернозема - это невероятно высокая цена в геополитической борьбе", - подчеркнул эксперт.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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