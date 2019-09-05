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РИА Новости

Эксперт оценил действия Джонсона на фоне противостояния с парламентом

14:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть два варианта действий на фоне противостояния с парламентом, оба могут привести к окончанию его карьеры, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.
Вечером в среду палата общин приняла законопроект, который обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Также палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября. Выборы не поддержали лейбористы, всегда ратовавшие за них, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.
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Эксперт отметил, что сейчас в Британии развернулся "полномасштабный конституционный кризис". "Его (Джонсона – ред.) политическая карьера под большим вопросом, и, скорее всего, его премьерство обречено", - сказал РИА Новости эксперт. Как отметил Кагарлицкий, у Джонсона сейчас есть два варианта - он должен либо идти по пути нарастающего противостояния с парламентом, не только с оппозицией в лице Лейбористской партии, но и с определенной частью консерваторов, либо подчиниться парламенту и признать свое поражение.
"И то и другое для премьер-министра Великобритании самоубийственно, потому что в войне с парламентом в Англии ни один политик не выигрывал никогда, а если он пойдет на уступки, все будут понимать, что Джонсон - хромая утка, и ничего хорошего ему не светит, потому что он показал свою слабость", - отметил Кагарлицкий.
Как считает эксперт, если палата лордов одобрит законопроект о переносе срока Brexit, Джонсону "придется довольно быстро уйти в отставку, либо ему придется идти на прямой конфликт между исполнительной и законодательной властью, но в британских условиях это роковой конфликт".
"В истории Британии таких кризисов не было уже очень давно. Тут вспоминаются скорее сюжеты из 17 века. Джонсон, для того чтобы приостановить деятельность парламента, использовал королевскую прерогативу, то есть те правовые положения, которые были спящими. Их не использовали на протяжении столетий, и считалось, что это анахронизм. В Англии не принято отменять подобного рода вещи, просто их по политическим соглашениям стараются забыть и не использовать", - сказал эксперт.
Кагарлицкий отметил, что Джонсон, решив остановить работу парламента, совершил нечто вроде попытки государственного переворота. "Сейчас вопрос о Brexit уходит даже на второй план, потому что ключевым вопросом становится вопрос о правах Джонсона действовать помимо парламента, и о том, какую с точки зрения парламента ответственность за это должен нести премьер-министр, за фактически попытку переворота", - добавил эксперт.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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