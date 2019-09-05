В Парке Горького пройдет фестиваль, посвященный энергосбережению

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Фестиваль с лекциями и мастер-классами от экспертов ведущих энергетических компаний столицы пройдет в московском Парке Горького 7 и 8 сентября, сообщается на Фестиваль с лекциями и мастер-классами от экспертов ведущих энергетических компаний столицы пройдет в московском Парке Горького 7 и 8 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче пройдет в Парке Горького 7 и 8 сентября. Мероприятие для всей семьи, посвященное теме энергосбережения, проводится уже в четвертый раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости фестиваля смогут узнать о разумном энергопотреблении, пообщаться с символом фестиваля Тэк-Тиком и сделать памятные фото. Также посетителям расскажут, сколько алюминиевых банок надо передать на переработку, чтобы сделать новый велосипед.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы, которые проведут эксперты ведущих энергетических компаний Москвы. Вместе с ними гости создадут бумажный макет тепловой электростанции, узнают, почему летом отключают горячую воду и как в современных зданиях улучшают показатели энергоэффективности. В завершение, всех желающих пригласят поучаствовать в процессе выработки энергии для светозвукового шоу.

Для детей фестиваль подготовил спектакли, мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению ветряков, воздушных змеев и деревянных игрушек.