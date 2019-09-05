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РИА Новости

В Парке Горького пройдет фестиваль, посвященный энергосбережению

14:33 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлавный вход парка культуры им.Горького
Главный вход парка культуры им.Горького
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Главный вход парка культуры им.Горького. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Фестиваль с лекциями и мастер-классами от экспертов ведущих энергетических компаний столицы пройдет в московском Парке Горького 7 и 8 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче пройдет в Парке Горького 7 и 8 сентября. Мероприятие для всей семьи, посвященное теме энергосбережения, проводится уже в четвертый раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости фестиваля смогут узнать о разумном энергопотреблении, пообщаться с символом фестиваля Тэк-Тиком и сделать памятные фото. Также посетителям расскажут, сколько алюминиевых банок надо передать на переработку, чтобы сделать новый велосипед.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы, которые проведут эксперты ведущих энергетических компаний Москвы. Вместе с ними гости создадут бумажный макет тепловой электростанции, узнают, почему летом отключают горячую воду и как в современных зданиях улучшают показатели энергоэффективности. В завершение, всех желающих пригласят поучаствовать в процессе выработки энергии для светозвукового шоу.
Для детей фестиваль подготовил спектакли, мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению ветряков, воздушных змеев и деревянных игрушек.
Добавляется, что 7 сентября на площадке фестиваля пройдет концерт, в котором примут участие Uma2rman, Юлианна Караулова, Therr Maitz, Tesla Boy и другие.
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