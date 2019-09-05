США хотят ликвидировать ядерный потенциал Китая, считает эксперт

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США, говоря о включении китайского ядерного потенциала в договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, преследуют цель уничтожения этого потенциала, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
2 сентября, 10:20Сказано в эфиреПолитолог: в США говорят о ядерной войне не только из-за геополитикиИскусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, угроза сохраняется и без участия систем искусственного интеллекта.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что согласен с мнением Китая по поводу необходимости его вхождения в переговоры РФ и США по сокращению ядерного потенциала. По его словам, китайцы достаточно аргументировано говорят о том, что их ядерный потенциал гораздо ниже, чем российский и американский, и им непонятно, что они должны сокращать, если у них и так меньше носителей и меньше боеголовок.
"Китайцы, в общем-то, правы. Китай в настоящее время не владеет серьезным стратегическим ядерным потенциалом", - сказал Сивков РИА Новости.
"США пытаются притянуть за уши китайскую проблему для того, чтобы добиться радикального сокращения китайского ядерного потенциала, в основном расположенного на баллистических ракетах средней дальности", - добавил он.