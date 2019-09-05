США хотят ликвидировать ядерный потенциал Китая, считает эксперт

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что согласен с мнением Китая по поводу необходимости его вхождения в переговоры РФ и США по сокращению ядерного потенциала. По его словам, китайцы достаточно аргументировано говорят о том, что их ядерный потенциал гораздо ниже, чем российский и американский, и им непонятно, что они должны сокращать, если у них и так меньше носителей и меньше боеголовок.