Калужская область рассчитывает на сотрудничество с Индией

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Калужская область намерена сотрудничать с Индией и рассчитывает, что в этом поможет наличие мультимодального маршрута в регион из Мумбаи, рассказал РИА Новости губернатор региона Анатолий Артамонов на Восточном экономическом форуме.

По словам собеседника агентства, Калужскую область интересует сотрудничество со странами Восточной Азии. С этой целью делегация из региона приехала на ВЭФ.

"Логичный совершенно произошел поворот на Восток. Уровень доходов населения этих стран растет, и внутренние рынки потребления растут. То есть это, вообще говоря, очень перспективное направление… Есть шанс, что если мы дадим хорошие предложения для размещения производств, то… оживление какое-то, я думаю, будет происходить", - сказал Артамонов.

По его словам, особый интерес представляет Индия, с которой регион пока не сотрудничает.

"Мы же проложили сейчас из нашего мультимодального транспортно-логистического комплекса прямой путь до Мумбаи… Я думаю, что это будет тоже точкой притяжения для индийского капитала, который хочет разместиться в России. Если есть такая транспортная коммуникация, конечно, это удобно. Мы это им рассказываем", - заявил губернатор.

Мультимодальный маршрут из Мумбаи в Калужскую область через Иран и Азербайджан с использованием морского, автомобильного и железнодорожного транспорта был проложен в 2016 году. Ранее сообщалось, что он позволяет вдвое сократить сроки грузоперевозок из Индии в Россию - до 23 дней.