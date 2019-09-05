Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T14:30Z
https://ria.ru/20190905/1558354055.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153240/52/1532405209_0:0:2189:1231_1036x0_80_0_0_46b8c6361d5d8b18c301978447117bfb.jpg
РИА Новости
Калужская область

Калужская область рассчитывает на сотрудничество с Индией

14:30 05.09.2019
32
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Калужская область намерена сотрудничать с Индией и рассчитывает, что в этом поможет наличие мультимодального маршрута в регион из Мумбаи, рассказал РИА Новости губернатор региона Анатолий Артамонов на Восточном экономическом форуме.
По словам собеседника агентства, Калужскую область интересует сотрудничество со странами Восточной Азии. С этой целью делегация из региона приехала на ВЭФ.
"Логичный совершенно произошел поворот на Восток. Уровень доходов населения этих стран растет, и внутренние рынки потребления растут. То есть это, вообще говоря, очень перспективное направление… Есть шанс, что если мы дадим хорошие предложения для размещения производств, то… оживление какое-то, я думаю, будет происходить", - сказал Артамонов.
По его словам, особый интерес представляет Индия, с которой регион пока не сотрудничает.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
2 сентября, 12:52Калужская область
В калужском Обнинске открылась школа на 1100 мест
"Мы же проложили сейчас из нашего мультимодального транспортно-логистического комплекса прямой путь до Мумбаи… Я думаю, что это будет тоже точкой притяжения для индийского капитала, который хочет разместиться в России. Если есть такая транспортная коммуникация, конечно, это удобно. Мы это им рассказываем", - заявил губернатор.
Мультимодальный маршрут из Мумбаи в Калужскую область через Иран и Азербайджан с использованием морского, автомобильного и железнодорожного транспорта был проложен в 2016 году. Ранее сообщалось, что он позволяет вдвое сократить сроки грузоперевозок из Индии в Россию - до 23 дней.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Лекарства в аптечке на подстанции скорой помощи
26 августа, 17:36Калужская область
Медучреждения в Калужской области получили новые автомобили
000000
Обсудить 0
Калужская областьВосточный экономический форумАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины
РИА
Новости
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор договорился на ВЭФ с японцами о строительстве завода
Уборка урожая яровой пшеницы
Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье
Рабочие меняют электропроводку
Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть
Лента
новостей
Массовый лов красной рыбы
Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья
Новые школьные автобусы
Тверская область получит 23 новых школьных автобуса
Кинешма
Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Моди заявил о намерении наращивать использование солнечной энергии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne
Военнослужащие армии Украины
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин навал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины
Полиция в Египте
В Египте ликвидировали шестерых террористов
Губернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
Губернатор Омской области обсудил перспективы строительства аэропорта
Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов
Более 1300 детей устроили в приемные семьи с начала года в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния