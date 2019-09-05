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РИА Новости

Экс-главврача саратовской поликлиники подозревают в поборах с сотрудников

14:28 05.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 5 сен - РИА Новости. Бывший главный врач поликлиники в Саратове подозревается в превышении полномочий, связанном с поборами с врачей на общую сумму два миллиона рублей, сообщает в четверг областное управление СК РФ.
"По версии следствия, женщина, являясь главным врачом одного из лечебных учреждений Саратова, в период с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчиненных ей сотрудников лечебного учреждения передачи ей начисленных по ее указанию повышенных надбавок к заработной плате, после чего получила от них указанные денежные средства на общую сумму два миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дело возбудили по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.
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