Экс-главврача саратовской поликлиники подозревают в поборах с сотрудников

"По версии следствия, женщина, являясь главным врачом одного из лечебных учреждений Саратова, в период с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчиненных ей сотрудников лечебного учреждения передачи ей начисленных по ее указанию повышенных надбавок к заработной плате, после чего получила от них указанные денежные средства на общую сумму два миллиона рублей", - говорится в сообщении.