Житель Калининграда пытался зарезать отца, чтобы получить наследство

КАЛИНИНГРАД, 5 сен - РИА Новости. Полиция задержала жителя Калининграда за угрозу убийством после того, как он с кухонным ножом погнался за своим отцом, угрожая зарезать его, чтобы получить наследство, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел в квартире потерпевшего 69-летнего жителя Калининграда: его пьяный 43-летний сын прислонил к его горлу нож и пригрозил зарезать, чтобы получить наследство и расплатиться со своими долгами. Пожилой мужчина вырвался и выбежал из квартиры, однако сын бросился его догонять. Потерпевший смог прибежать в людное место, где и вызвал сотрудников полиции.

"На место происшествия незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы. Нападавшего 43-летнего мужчину задержали и доставили в дежурную часть. В ходе досмотра у мужчины был изъят кухонный нож", - говорится в сообщении.