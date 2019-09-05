Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил журналистам во Владивостоке пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях ВЭФ.
"Лидеры двух стран подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове и условились продолжать усилия для достижения этой цели", - сказал дипломат.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.