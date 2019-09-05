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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

14:21 05.09.2019 (обновлено: 14:23 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил журналистам во Владивостоке пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях ВЭФ.
"Лидеры двух стран подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове и условились продолжать усилия для достижения этой цели", - сказал дипломат.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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