Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T14:21Z
https://ria.ru/20190905/1558353423.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155809/72/1558097228_0:258:2000:1383_1036x0_80_0_0_e528d82b2e9d7fd3a9eabe21c1afb5a2.jpg
РИА Новости

ЕР предложила создать реестр памятников истории России за рубежом

14:21 05.09.2019
75
© Фото : Посольство России в ЧехииПамятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
© Фото : Посольство России в Чехии
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает министерству иностранных дел и министерству обороны до конца 2020 года создать единый реестр объектов культуры и истории России, находящихся за ее пределами, сообщает пресс-служба ЕР.
Соответствующее предложение было озвучено на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки ЕР "Единство и суверенитет", посвященной общественному обсуждению концепции законопроекта "О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории".
Кадр из фильма Романа Кармена Блокада Ленинграда
26 августа, 20:49Радио
В Иерусалиме появится памятник подвигу жителей блокадного Ленинграда
"Сегодня фальсификация истории, борьба с ценностями, памятью, единством народа становятся оружием гибридной войны с Россией. Борьба за правду и память - борьба за будущее нашей страны. Они проверяют, как далеко можно зайти в отрицании исторической правды... В этой связи "Единая Россия" предлагает министерству иностранных дел и министерству обороны до конца 2020 года создать единый реестр объектов культуры и истории России за ее пределами", – цитирует пресс-служба ЕР слова секретаря Севастопольского регионального отделения партии, депутата Госдумы Дмитрия Саблина.
Замсекретаря генсовета ЕР, депутат ГД Евгений Ревенко выразил уверенность в том, что "коллеги по Государственной Думе поддержат данную инициативу", и соответствующий законопроект будет принят.
В ходе заседания были поддержаны предложения региональных отделений ЕР в Брянской, Калужской областях и Краснодарском крае о введении наказания за разрушение и осквернение памятников в виде общественных работ по их восстановлению и материального возмещения ущерба.
Также фракции "Единой России" в Госдуме было предложено рассмотреть инициативу о постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних молодых людей, причастных к осквернению памятников.
Памятник маршалу Георгию Жукову установили в Монголии. 8 августа 2019
8 августа, 13:16РИА Новости
На Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову
501001
Обсудить 0
Евгений РевенкоЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Вопрос обмена заключенными будет решен в ближайшее время, заявил Путин
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук оценил переговоры с Путиным по обмену между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
Абэ подарил Путину старинную гравюру
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Верфь "Звезда" заложит "пилотный" газовоз для "Арктик СПГ-2" в 2021 году
Лента
новостей
Полиция в Афганистане
СМИ: террорист-смертник взорвал бомбу на востоке Афганистана
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер
Верфь "Звезда" сможет полностью построить ледоколы типа "Лидер"
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин навал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
На ВЭФ началась встреча Путина и Виктора Медведчука
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
Вид на Каир, Египет
Десятки студентов из Египта стали жертвами украинских мошенников
Полиция
Калининградец, сообщивший о минировании мостов, получил 3,5 года колонии
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин поприветствовал Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния