ЕР предложила создать реестр памятников истории России за рубежом

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает министерству иностранных дел и министерству обороны до конца 2020 года создать единый реестр объектов культуры и истории России, находящихся за ее пределами, сообщает пресс-служба ЕР.

Соответствующее предложение было озвучено на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки ЕР "Единство и суверенитет", посвященной общественному обсуждению концепции законопроекта "О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории".

"Сегодня фальсификация истории, борьба с ценностями, памятью, единством народа становятся оружием гибридной войны с Россией. Борьба за правду и память - борьба за будущее нашей страны. Они проверяют, как далеко можно зайти в отрицании исторической правды... В этой связи "Единая Россия" предлагает министерству иностранных дел и министерству обороны до конца 2020 года создать единый реестр объектов культуры и истории России за ее пределами", – цитирует пресс-служба ЕР слова секретаря Севастопольского регионального отделения партии, депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Замсекретаря генсовета ЕР, депутат ГД Евгений Ревенко выразил уверенность в том, что "коллеги по Государственной Думе поддержат данную инициативу", и соответствующий законопроект будет принят.

В ходе заседания были поддержаны предложения региональных отделений ЕР в Брянской, Калужской областях и Краснодарском крае о введении наказания за разрушение и осквернение памятников в виде общественных работ по их восстановлению и материального возмещения ущерба.