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РИА Новости

СМИ: террорист-смертник взорвал бомбу на востоке Афганистана

14:19 05.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканала Tolo News со ссылкой на источник в службе безопасности.
Сообщается, что террорист планировал атаку против бойцов спецназа.
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
Ранее агентство Пажвак сообщило, что в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли восемь человек, пострадали свыше 30. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.
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