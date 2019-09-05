СМИ: террорист-смертник взорвал бомбу на востоке Афганистана

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканала Tolo News со ссылкой на источник в службе безопасности.
Сообщается, что террорист планировал атаку против бойцов спецназа.
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
Ранее агентство Пажвак сообщило, что в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли восемь человек, пострадали свыше 30. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.