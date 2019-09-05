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РИА Новости
Культура

Дакоту Фэннинг в образе мусульманской беженки раскритиковали в Сети

14:39 05.09.2019
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© AFP 2019 / Loic VenanceАмериканская актриса и фотомодель Дакота Фаннинг
Американская актриса и фотомодель Дакота Фаннинг
© AFP 2019 / Loic Venance
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американскую актрису и модель Дакоту Фэннинг раскритиковали пользователи Твиттера, после того, как в Сети появилась ее фотография в образе светлокожей мусульманской беженки из Эфиопии в фильме Sweetness in the belly.

"Дакота Фэннинг белая?", "кто одобрил это?", "простите, Дакота Фэннинг, как кто?" - прокомментировали публикацию пользователи.

Поклонников возмутило, что она играет роль, которую, по их мнению, должна была исполнить чернокожая актриса.
Ранее она защищалась от хейтеров, объясняя свое участие в картине тем, что играет британку, а не эфиопку.
"Я играю женщину из Великобритании, которую бросили родители в Африке, когда ей было семь лет", - заявила актриса.
В одноименной экранизации романа канадской писательницы Камиллы Гибб Фэннинг исполняет роль Лилли Абдал - сироты, которая выросла в Марокко, а позже переехала Эфиопию, откуда ей пришлось бежать в Англию на фоне политических волнений в 70-х годах. В Лондоне она живет среди других беженцев и пытается приспособиться к новой жизни.
Премьера драмы режиссера Зересена Берхейн Мехари состоится на кинофестивале в Торонто.
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