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РИА Новости

Калининградец, сообщивший о минировании мостов, получил 3,5 года колонии

14:15 05.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 сен - РИА Новости. Житель Неманского района Калининградской области, который сообщил в экстренные службы о "минировании" двух мостов через реку Неман, где расположены пункты пропуска госграницы РФ и Литвы, приговором суда получил 3,5 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба неманского городского суда.
Суд установил, что вечером 2 марта этого года нетрезвый мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о минировании мостов через реку Неман в районе города Советска и поселка Дубки Неманского района. Получив информацию, диспетчер передал сведения в правоохранительные органы и специализированные службы. В ходе осмотра подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который признался, что сообщение было ложным.
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"В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, дело по его ходатайству рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного следствия...Приговором Неманского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание по этой статье - штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Однако к наказанию подсудимого суд частично присоединил также неотбытую часть наказания по более ранним приговорам за кражу.
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