Калининградец, сообщивший о минировании мостов, получил 3,5 года колонии

КАЛИНИНГРАД, 5 сен - РИА Новости. Житель Неманского района Калининградской области, который сообщил в экстренные службы о "минировании" двух мостов через реку Неман, где расположены пункты пропуска госграницы РФ и Литвы, приговором суда получил 3,5 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба неманского городского суда.

Суд установил, что вечером 2 марта этого года нетрезвый мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о минировании мостов через реку Неман в районе города Советска и поселка Дубки Неманского района. Получив информацию, диспетчер передал сведения в правоохранительные органы и специализированные службы. В ходе осмотра подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который признался, что сообщение было ложным.

"В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, дело по его ходатайству рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного следствия...Приговором Неманского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.