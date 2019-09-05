ЦБ пригрозил банкам штрафом за неподключение к системе быстрых платежей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ЦБ РФ напомнил об обязательном подключении к системе быстрых платежей (СБП) всех системно значимых банков в срок до 1 октября и заявил о готовности применять санкции в виде штрафов и предписаний в случае неисполнения этого требования. По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени - с ноября 2018 года была доступна вся необходимая документация.

ЦБ обязал все системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября текущего года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Сбербанк до сих пор не подключился к этой системе ЦБ, а в четверг глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что это не получится сделать с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок со стороны ЦБ и Сбербанка.

"Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года", - говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор напомнил, что в апреле этого года был опубликован проект нормативного акта со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября. "Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила 2-4 месяца и не вызвала никаких сложностей", - подчеркнули в ЦБ.