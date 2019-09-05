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РИА Новости

ЦБ пригрозил банкам штрафом за неподключение к системе быстрых платежей

14:08 05.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ЦБ РФ напомнил об обязательном подключении к системе быстрых платежей (СБП) всех системно значимых банков в срок до 1 октября и заявил о готовности применять санкции в виде штрафов и предписаний в случае неисполнения этого требования. По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени - с ноября 2018 года была доступна вся необходимая документация.
ЦБ обязал все системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября текущего года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Сбербанк до сих пор не подключился к этой системе ЦБ, а в четверг глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что это не получится сделать с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок со стороны ЦБ и Сбербанка.
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Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей
"Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года", - говорится в комментарии ЦБ.
Регулятор напомнил, что в апреле этого года был опубликован проект нормативного акта со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября. "Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила 2-4 месяца и не вызвала никаких сложностей", - подчеркнули в ЦБ.
На данный момент к СБП подключено 18 банков, в том числе девять системно значимых. Еще один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время. "В случае неисполнения требований Банка России к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы", - указал ЦБ.
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25 июля, 04:42РИА Новости
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