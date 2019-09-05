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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: Россия продолжит усилия для реализации планов в сфере экологии

14:05 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экологические проблемы связаны не только с глобальным потеплением, но и с использованием различных видов топлива, которое неблагоприятно сказывается на окружающей среде, и Россия продолжит предпринимать усилия по сокращению выбросов и использованию экологичных видов топлива и альтернативных источников энергии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019.
"Глобальное потепление касается России не в последнюю очередь. У нас в России, по нашим данным, по данным международных экспертов, в 2,5 раза потепление идет быстрее, чем на планете в целом. Это несет для нас определенные угрозы, в том числе, прежде всего, на северах. Населенные пункты у нас на сваях построены, на вечной мерзлоте. Возникают вопросы, что и как нам делать в этой связи", - сказал он.
Россия поддерживает все международные усилия по этому направлению, продолжил Путин. "Как известно, мы поддержали Парижские соглашения, взяли на себя достаточно серьезные обязательства - сократить выбросы на 70%, примерно 75% от базового 1990 года. Кстати говоря, страны Евросоюза взяли более скромные обязательства: от этого же базового года 1990-го берут на себя обязательства сократить на 60%", - добавил глава государства.
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Он отметил, что экологические проблемы связаны не только с потеплением. "Они еще связаны с использованием газомоторного топлива, большим количеством этих машин в крупных городах, использованием различного вида топлив, в том числе углей, в системе ЖКХ. Это все лежит в программе, которую мы подготовили для улучшения экологической ситуации в стране", - сказал президент.
При этом он отметил, что глобально структура российской энергетики - одна из самых "зеленых" в мире. "Более одной трети нашей энергетики приходится на гидроэнергетику и на атомную энергетику. И более 50% - на газ, который, как известно, является наиболее экологичным видом топлива из всех углеводородов. А мы все-таки страна, богатая углеводородами, и это наше конкурентное преимущество, и мы никогда не должны забывать, что мы должны эффективно это конкурентное преимущество использовать", - добавил Путин.
"Но, конечно, мы не должны стоять в стороне от основного тренда, не должны не думать о том, что будет завтра. Наоборот, обязаны заниматься современными альтернативными видами энергетики, в том числе водородной энергетикой. Мы это делаем. Мы за последние годы ввели 800 мегаватт мощностей как раз из возобновляемых источников энергии. К 2024 году планируется ввести 4,2-4,7 гигаватт мощностей от альтернативных видов источников. Занимаемся и солнечной энергетикой. Считаем, что этот тренд правильный. Безусловно, будем делать все, чтобы реализовать наши планы по экологической проблематике", - заключил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумЕвросоюзВладимир ПутинВладивостокРоссия
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