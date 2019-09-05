В Кисловодске горит сухостой на площади две тысячи квадратных метров

ПЯТИГОРСК, 5 сен - РИА Новости. Сухостой горит вблизи горы Кольцо в Кисловодске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В 11.30 поступило сообщение о том, что в Кисловодске, на Боргустанском хребте (гора Кольцо) горит сухая растительность на площади 2000 квадратных метров", - сказал Дегтярев.

Погибших и пострадавших нет, уточнил он.