В Кисловодске горит сухостой на площади две тысячи квадратных метров

ПЯТИГОРСК, 5 сен - РИА Новости. Сухостой горит вблизи горы Кольцо в Кисловодске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В 11.30 поступило сообщение о том, что в Кисловодске, на Боргустанском хребте (гора Кольцо) горит сухая растительность на площади 2000 квадратных метров", - сказал Дегтярев.
Погибших и пострадавших нет, уточнил он.
"Для ликвидации пожара привлечено от МЧС России 15 человек и три единицы техники. Информация уточняется", - отметил представитель ведомства.