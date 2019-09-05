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РИА Новости

В МИД назвали происходящее в Гонконге внутренним делом Китая

13:36 05.09.2019 (обновлено: 13:49 05.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Москва считает внутренним делом Китая происходящее в Гонконге, не собирается вмешиваться в ситуацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Я не комментирую внутренние дела Китайской Народной Республики. Это внутренне дело Китая", - сказал он.
Моргулов добавил, что "одним из принципов российско-китайских отношений стратегического партнёрства является невмешательство во внутренние дела друг друга".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
11:40РИА Новости
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МИД РФГонконгКитайРоссияВ мире
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