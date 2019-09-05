Путин: Россия заинтересована в разрешении ситуации в Ормузском проливе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Ормузском проливе разрешилась, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Без всяких сомнений Россия заинтересована в том, чтобы ситуация разрядилась, не напрягалась дальше, а все действия всех участников этого процесса вели к успокоению этих ситуаций и к разрешению этих проблем, в том числе вокруг иранской ядерной программы, на основе ранее принятых международных документов, подтвержденных соответствующими резолюциями Организации объединенных наций", - сказал Путин.

По его словам, еще несколько лет назад Россия выступила с инициативой создать международный механизм с участием практически всех заинтересованных стран региона и тех, кто заинтересован в нормальном функционировании этих маршрутов с привлечением и России, и азиатских стран, и Соединенных Штатов.

"В перспективе можно было бы создать даже специализированную международную организацию для решения этих вопросов. Мы сейчас с коллегами это обсуждаем, в том числе с нашими китайскими партнерами и с другими тоже. Посмотрим, во что это выльется", - добавил российский лидер.