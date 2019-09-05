Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу

"Да, мы исходим из того, что существующие инструменты, а остался только один фактически из них - это СНВ-3, ограничение стратегических наступательных вооружений, этот договор действительно заключен между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас США выдвинули новую версию - хотят привлечь к этой совместной работе Китайскую народную республику, но китайцы достаточно аргументированно говорят о том, что китайский ядерный потенциал гораздо ниже, чем российский и американский и им непонятно, что они должны сокращать, если у них и так меньше носителей и меньше боеголовок. Достаточно логично такая ситуация выглядит", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.