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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу

13:27 05.09.2019 (обновлено: 14:33 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с аргументацией Китая по поводу необходимости его вхождения в переговоры РФ и США по сокращению ядерного потенциала.
"Да, мы исходим из того, что существующие инструменты, а остался только один фактически из них - это СНВ-3, ограничение стратегических наступательных вооружений, этот договор действительно заключен между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас США выдвинули новую версию - хотят привлечь к этой совместной работе Китайскую народную республику, но китайцы достаточно аргументированно говорят о том, что китайский ядерный потенциал гораздо ниже, чем российский и американский и им непонятно, что они должны сокращать, если у них и так меньше носителей и меньше боеголовок. Достаточно логично такая ситуация выглядит", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
При этом президент РФ призвал не забывать, что "Соединенные Штаты не присоединились даже к договору о запрещении испытаний ядерного оружия".
"Говорят сейчас о возможности размещения оружия в космосе - это все очень серьезные вызовы, с которыми может столкнуться человечество. Вот представьте только себе, что над головой каждого из нас, а значит и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, а может быть и ядерного. Подлетное время будет очень маленьким, средства защиты очень сложными, вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности", - отметил глава российского государства.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
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Помпео выступил за обширный диалог с Россией по нераспространению
"Пока наши американские партнеры на все наши предложения по продолжению контактов в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружения молчат. На самом деле ничего здесь нового нет", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинКитайРоссияСШАВ мире
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