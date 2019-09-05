Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с аргументацией Китая по поводу необходимости его вхождения в переговоры РФ и США по сокращению ядерного потенциала.
"Да, мы исходим из того, что существующие инструменты, а остался только один фактически из них - это СНВ-3, ограничение стратегических наступательных вооружений, этот договор действительно заключен между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас США выдвинули новую версию - хотят привлечь к этой совместной работе Китайскую народную республику, но китайцы достаточно аргументированно говорят о том, что китайский ядерный потенциал гораздо ниже, чем российский и американский и им непонятно, что они должны сокращать, если у них и так меньше носителей и меньше боеголовок. Достаточно логично такая ситуация выглядит", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
При этом президент РФ призвал не забывать, что "Соединенные Штаты не присоединились даже к договору о запрещении испытаний ядерного оружия".
"Говорят сейчас о возможности размещения оружия в космосе - это все очень серьезные вызовы, с которыми может столкнуться человечество. Вот представьте только себе, что над головой каждого из нас, а значит и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, а может быть и ядерного. Подлетное время будет очень маленьким, средства защиты очень сложными, вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности", - отметил глава российского государства.
"Пока наши американские партнеры на все наши предложения по продолжению контактов в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружения молчат. На самом деле ничего здесь нового нет", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.