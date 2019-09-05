В Сбербанке заявили о плохой защите российских компаний от киберугроз

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Оптимальную защиту от киберугроз на сегодняшний день имеют лишь около 4-5% крупных компаний в России, более 50% всех вложений бизнеса в киберустойчивость недостаточны для достижения элементарного уровня защиты, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Крупный бизнес продолжает инвестировать в собственную защиту, не всегда удачно и не всегда это оправдано. Более 50% всех вложений бизнеса они недостаточны, чтобы добиться элементарного уровня собственной киберустойчивости и киберзащиты", - сказал он.

"Оптимальная защита сегодня находится всего у около 4-5% всех компаний, которые представляют крупный бизнес", - добавил Кузнецов.