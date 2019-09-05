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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Сбербанке заявили о плохой защите российских компаний от киберугроз

13:26 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Оптимальную защиту от киберугроз на сегодняшний день имеют лишь около 4-5% крупных компаний в России, более 50% всех вложений бизнеса в киберустойчивость недостаточны для достижения элементарного уровня защиты, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Крупный бизнес продолжает инвестировать в собственную защиту, не всегда удачно и не всегда это оправдано. Более 50% всех вложений бизнеса они недостаточны, чтобы добиться элементарного уровня собственной киберустойчивости и киберзащиты", - сказал он.
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"Оптимальная защита сегодня находится всего у около 4-5% всех компаний, которые представляют крупный бизнес", - добавил Кузнецов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСтанислав КузнецовСбербанк РоссииВладивостокРоссияЭкономика
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