Абэ отметил важность обеспечения безопасного судоходства на Ближнем Востоке

"Мы очень сильно опираемся на ресурсы Ближнего Востока, и это очень ценные и нужные для нашей страны энергоносители. И обеспечение безопасности танкеров, которые перевозят энергоносители - это очень важно, и поэтому, что касается усилий, нам нужно их проявить, чтобы обеспечить безопасность. Франция прилагает все усилия, Япония тоже прилагает все усилия", - отметил Абэ в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.