Абэ отметил важность обеспечения безопасного судоходства на Ближнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обеспечение безопасного судоходства на Ближнем Востоке очень важно для его страны.
"Мы очень сильно опираемся на ресурсы Ближнего Востока, и это очень ценные и нужные для нашей страны энергоносители. И обеспечение безопасности танкеров, которые перевозят энергоносители - это очень важно, и поэтому, что касается усилий, нам нужно их проявить, чтобы обеспечить безопасность. Франция прилагает все усилия, Япония тоже прилагает все усилия", - отметил Абэ в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно.
Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.