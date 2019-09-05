Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T13:26Z
https://ria.ru/20190905/1558342113.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/24/1558332462_0:0:3143:1768_1036x0_80_0_0_34d1b0de4352c636ab2ef721b0c7c1d2.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ отметил важность обеспечения безопасного судоходства на Ближнем Востоке

13:26 05.09.2019
87
© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обеспечение безопасного судоходства на Ближнем Востоке очень важно для его страны.
"Мы очень сильно опираемся на ресурсы Ближнего Востока, и это очень ценные и нужные для нашей страны энергоносители. И обеспечение безопасности танкеров, которые перевозят энергоносители - это очень важно, и поэтому, что касается усилий, нам нужно их проявить, чтобы обеспечить безопасность. Франция прилагает все усилия, Япония тоже прилагает все усилия", - отметил Абэ в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно.
Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
13:16Восточный экономический форум
Индия не будет принимать военных мер для охраны судов в Ормузском проливе
100000
Обсудить 0
Восточный экономический форумСиндзо АбэЕвросоюзСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин: Россия заинтересована в разрешении ситуации в Ормузском проливе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: Россия была права насчет ракетных испытаний США, нарушающих ДРСМД
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Индия не будет принимать военных мер для охраны судов в Ормузском проливе
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В СФ назвали одну из причин, мешающих заключить мирный договор с Японией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Абэ призвал нормализовать ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин призвал относиться ко всем протестующим в рамках закона
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин заявил, что Россия может защитить свои суда в Ормузском проливе
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
В Сбербанке заявили о плохой защите российских компаний от киберугроз
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали происходящее в Гонконге внутренним делом Китая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
США не предлагали Токио разместить в Японии ракетные системы, заявил Абэ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин призвал украинские власти не преследовать оппозицию
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Еврококмиссия оценила ход переговоров по Brexit
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С на учениях ПВО
Министр обороны Белоруссии оценил учения системы ПВО СНГ под Астраханью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния