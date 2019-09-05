Путин: молодежь должна тратить энергию на процессы, ведущие к созиданию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что молодые люди должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию.

Журналист в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума задал вопрос: "Есть разная молодежь, есть молодежь в "Сириусе", есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время. Вот эта молодежь, это ваша молодежь?".

"Послушайте, Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии) говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

"Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию", - подчеркнул российский лидер.