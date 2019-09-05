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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: молодежь должна тратить энергию на процессы, ведущие к созиданию

13:21 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что молодые люди должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию.
Журналист в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума задал вопрос: "Есть разная молодежь, есть молодежь в "Сириусе", есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время. Вот эта молодежь, это ваша молодежь?".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
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"Послушайте, Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии) говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.
"Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию", - подчеркнул российский лидер.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинРоссияОбщество
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