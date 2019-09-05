Индия не будет принимать военных мер для охраны судов в Ормузском проливе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Индия не будет принимать военных мер для охраны своих судов в Ормузском проливе, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"В недавнее время проблемы, которые существуют в этом регионе, заставили нас думать о том, чтобы мы не пострадали от побочных эффектов ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Чтобы наша безопасность не пострадала, чтобы танкеры не пострадали, наши суда не пострадали", - сказал Моди на пленарном заседании ВЭФ.

"Мы предприняли меры для обеспечения безопасности для наших танкеров, мы приняли меры безопасности для обеспечения их сохранности, однако мы не будем принимать никаких дополнительных мер, это не наш путь идти милитаристским путем, и никто в мире не обсуждает наше внедрение каким-то негативным образом", - отметил он.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.