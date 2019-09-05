Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T13:16Z
https://ria.ru/20190905/1558341649.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155833/41/1558334163_0:209:3267:2047_1036x0_80_0_0_5a5400a0d04a750086ed685d98e87ee9.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Индия не будет принимать военных мер для охраны судов в Ормузском проливе

13:16 05.09.2019
215
© РИА Новости / Алексей ДаничевПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Индия не будет принимать военных мер для охраны своих судов в Ормузском проливе, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"В недавнее время проблемы, которые существуют в этом регионе, заставили нас думать о том, чтобы мы не пострадали от побочных эффектов ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Чтобы наша безопасность не пострадала, чтобы танкеры не пострадали, наши суда не пострадали", - сказал Моди на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы предприняли меры для обеспечения безопасности для наших танкеров, мы приняли меры безопасности для обеспечения их сохранности, однако мы не будем принимать никаких дополнительных мер, это не наш путь идти милитаристским путем, и никто в мире не обсуждает наше внедрение каким-то негативным образом", - отметил он.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
30 августа, 14:24РИА Новости
ЕС выступил за сохранение СВПД и деэскалацию в Ормузском проливе
101000
Обсудить 0
Восточный экономический форумОрмузский проливНарендра МодиВеликобританияИндияСША
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин: Россия заинтересована в разрешении ситуации в Ормузском проливе
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин заявил, что Россия может защитить свои суда в Ормузском проливе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: Россия была права насчет ракетных испытаний США, нарушающих ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу
Лента
новостей
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Китай выступил против санкций США в отношении космических ведомств Ирана
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Абэ отметил важность обеспечения безопасного судоходства на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин призвал относиться ко всем протестующим в рамках закона
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В СФ назвали одну из причин, мешающих заключить мирный договор с Японией
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии
Учения
Евкуров рассказал об учениях "Центр-2019"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
В Сбербанке заявили о плохой защите российских компаний от киберугроз
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С на учениях ПВО
Министр обороны Белоруссии оценил учения системы ПВО СНГ под Астраханью
Военные учения
В Ленинградской области начались российско-сербские учения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния