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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: Россия была права насчет ракетных испытаний США, нарушающих ДРСМД

13:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия была права насчет испытания Соединенными Штатами ударных ракетных комплексов в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва вынуждена адекватно на это реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41, они способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет в системе ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они взяли испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть, это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как впрочем и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Мы не заблуждаемся на это счет, но будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать", - сказал Путин.
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