Путин: Россия была права насчет ракетных испытаний США, нарушающих ДРСМД

"Мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41, они способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет в системе ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они взяли испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть, это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как впрочем и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Мы не заблуждаемся на это счет, но будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать", - сказал Путин.