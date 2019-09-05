Росгидромет планирует создать методики вызывания дождя и рассеивания тумана

Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты Росгидромета намерены разработать и утвердить методики спуска лавин, защиты от града, искусственного вызывания осадков, а также рассеивания тумана, говорится в "Предложениях по новой структуре нормативного регулирования. Сфера: работы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы и явления", размещенных для общественного обсуждения на сайте Минприроды.

Предложения Росгидромета подготовлены в рамках новой структуры нормативно-правовых актов в рамках реализации "регуляторной гильотины". Данный документ призван регулировать работы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы и явления.

"Предлагается на основании пункта три Положения о приобретении, хранении и использовании средств активного воздействия специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №807, разработать и утвердить приказами Росгидромета следующие методики: методика осуществления работ по предупредительному спуску снежных лавин... методика осуществления работ по защите сельскохозяйственных растений от градобития... методика осуществления работ по искусственному регулированию осадков... методика осуществления работ по рассеиванию туманов...", - говорится в документе.

Как поясняется в документе, текущее регулирование требует конкретизировать требования к оборудованию, специалистам и методам работ.