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РИА Новости

Росгидромет планирует создать методики вызывания дождя и рассеивания тумана

13:12 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстрова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты Росгидромета намерены разработать и утвердить методики спуска лавин, защиты от града, искусственного вызывания осадков, а также рассеивания тумана, говорится в "Предложениях по новой структуре нормативного регулирования. Сфера: работы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы и явления", размещенных для общественного обсуждения на сайте Минприроды.
Предложения Росгидромета подготовлены в рамках новой структуры нормативно-правовых актов в рамках реализации "регуляторной гильотины". Данный документ призван регулировать работы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы и явления.
"Предлагается на основании пункта три Положения о приобретении, хранении и использовании средств активного воздействия специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №807, разработать и утвердить приказами Росгидромета следующие методики: методика осуществления работ по предупредительному спуску снежных лавин... методика осуществления работ по защите сельскохозяйственных растений от градобития... методика осуществления работ по искусственному регулированию осадков... методика осуществления работ по рассеиванию туманов...", - говорится в документе.
Как поясняется в документе, текущее регулирование требует конкретизировать требования к оборудованию, специалистам и методам работ.
Введение методик позволит уменьшить риски возникновения градобития, схода лавин, засух, лесных пожаров и туманов, а также сократить риски гибели людей.
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