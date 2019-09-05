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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин заявил, что Россия может защитить свои суда в Ормузском проливе

13:08 05.09.2019 (обновлено: 13:40 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для России не проблема защищать свои суда военным путем в Ормузском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
"С учетом развития наших вооруженных сил и Военно-морского флота, с военно-технической точки зрения - это не проблема для нас. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумОрмузский проливВладимир ПутинРоссияВ мире
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