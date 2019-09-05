Путин заявил, что Россия может защитить свои суда в Ормузском проливе

"С учетом развития наших вооруженных сил и Военно-морского флота, с военно-технической точки зрения - это не проблема для нас. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе в частности", - сказал Путин.