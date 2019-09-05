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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва присоединилась к проекту ОЭСР по улучшению качества жизни

13:04 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Москва присоединилась к пилотному проекту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Территориальный подход в достижении целей устойчивого развития", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Работа правительства Москвы по пилотному проекту была представлена в ходе визита делегации ОЭСР в Москву 27-30 августа. Проект, начатый ОЭСР в целях реализации глобальной повестки ООН до 2030 года, направлен на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия населения, говорится в сообщении. Участие Москвы в проекте позволит создать комплексную систему оценки долгосрочного развития города, соответствующую международным стандартам и принципам устойчивого развития ООН и ОЭСР.
"Правительство Москвы уделяет особое внимание улучшению качества жизни в городе. Сегодня столица задает мировые тренды: у нас учатся решениям в сфере городских технологий, в развитии информационных систем и электронных сервисов. Мы используем и готовим отчеты по показателям целей устойчивого развития в различных областях, например, с 2016 года – это экология и развитие окружающей среды. Кроме того, все проекты и программы, реализуемые городом, включают показатели целей устойчивого развития. Департаментом инвестиционной и промышленной политики города на постоянной основе ведется работа по внедрению лучших практик ведения бизнеса, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение устойчивого развития человеческого потенциала", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отметили в пресс-службе, пилотный проект был запущен в июле 2016 года в 7 городах и регионах стран-партнеров ОЭСР: Южной Дании, городе Бонне (Германия), округе Викен (Норвегия), муниципалитете Копавогур (Исландия), во Фландрии (Бельгия), в городе Валенсия (Испания), провинции Кордова (Аргентина).
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В ходе пилотного проекта планируется оценить текущее состояние развития Москвы по показателям целей устойчивого развития, а также получить экспертное мнение о том, как улучшить качество жизни в городе. Корректировка действий в связи с результатами пилотного проекта будет реализована поэтапно и займет несколько лет.
В пресс-службе напомнили, что Москва активно участвует в деятельности ОЭСР, а также ее комитетов и рабочих групп. Для комплексного представления материалов по показателям целей устойчивого развития сформирована проектная команда из представителей практически всех органов исполнительной власти Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОЭСРМоскваЭкономика
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