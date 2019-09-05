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РИА Новости

В Киеве у здания Нацсовета по ТВ проходят акции в поддержку двух каналов

13:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Акции в поддержку вещания каналов "112.Украина" и NewsOne, а также против их вещания, проходят возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве, передает в четверг агентство "Укринформ".
В четверг проходит заседание Нацсовета, на котором планируют рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала NewsOne, также в повестке дня рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом "112.Украина".
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По данным агентства, на акцию протеста о необходимости запретить вещание каналам "112.Украина" и NewsOne пришли около 50 активистов, в основном люди старшего возраста, некоторые из них сообщили, что представляют общественную организацию "Комитет защиты киевлян". Люди держат в руках плакаты с надписями "Верить 112 - NewsOne - предать Майдан!" и другие.
Также возле здания Нацсовета собрались около сотни человек, которые поддерживают телеканалы NewsOne и "112.Украина". Они держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на NewsOne - это политический заказ старой власти" и другие.
Как отмечается, ситуация во время митинга спокойная. Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и бойцов Нацгвардии.
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