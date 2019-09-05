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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ призвал нормализовать ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном

13:01 05.09.2019 (обновлено: 13:43 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал нормализовать ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном путем переговоров, по его словам, Тегеран готов к этому.
"Что касается Ирана и всех ядерных проблем, то я очень желаю, чтобы все это решалось путем переговоров. У Японии сложились исторически дружественные отношения с Ираном, и поэтому я всегда считал, что нужно использовать в хорошем смысле этого слова исторически хорошие отношения, поэтому я посетил Иран и провел переговоры с президентом (Хасаном Роухани), а также с господином (верховным лидером Али) Хаменеи. Он сказал четко, что Иран не производит и не будет использовать ядерное оружие. Он четко это сказал", - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Ирана заявил, что Тегеран будет стремиться исключительно к диалогу, добавил Абэ.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был с визитом в Японии в мае. Затем в июне премьер-министр Японии посетил с визитом Иран. В конце августа Зариф провел встречу с министром иностранных дел Японии Таро Коно и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Тегеран решил не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий – ядерная сделка накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества, так и типа центрифуг, регламентируя деятельность страны в сфере исследований и разработок.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумХасан РоуханиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Синдзо АбэЯпонияРоссияИранВ мире
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