Абэ призвал нормализовать ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном

"Что касается Ирана и всех ядерных проблем, то я очень желаю, чтобы все это решалось путем переговоров. У Японии сложились исторически дружественные отношения с Ираном, и поэтому я всегда считал, что нужно использовать в хорошем смысле этого слова исторически хорошие отношения, поэтому я посетил Иран и провел переговоры с президентом (Хасаном Роухани), а также с господином (верховным лидером Али) Хаменеи. Он сказал четко, что Иран не производит и не будет использовать ядерное оружие. Он четко это сказал", - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.