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РИА Новости
Восточный экономический форум

США не предлагали Токио разместить в Японии ракетные системы, заявил Абэ

12:57 05.09.2019 (обновлено: 14:38 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что США не предлагали Токио разместить в Японии ракеты средней и малой дальности.
"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. То, что сейчас размещено в Японии, - это принадлежит Японии, это японская собственность, и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно" , - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэЯпонияСШАТокио
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