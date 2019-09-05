США не предлагали Токио разместить в Японии ракетные системы, заявил Абэ

"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. То, что сейчас размещено в Японии, - это принадлежит Японии, это японская собственность, и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно" , - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.