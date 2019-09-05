Путин не обсуждал с Абэ заявление Пентагона о размещении ракет в Японии

"Мы пока не знаем реакции наших японских и корейских партнеров на этот счет, мы с премьер-министром сегодня на этот счет не говорили", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о возможном размещении ракет США на территории Японии и Южной Кореи.