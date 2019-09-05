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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин не обсуждал с Абэ заявление Пентагона о размещении ракет в Японии

12:53 05.09.2019 (обновлено: 13:05 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не обсуждал с Абэ отношение Токио к заявлению Пентагона о возможном размещении ракет в Японии.
"Мы пока не знаем реакции наших японских и корейских партнеров на этот счет, мы с премьер-министром сегодня на этот счет не говорили", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о возможном размещении ракет США на территории Японии и Южной Кореи.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумЯпонияРоссияСиндзо АбэВладимир ПутинСШАВ мире
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