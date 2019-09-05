Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:45Z
https://ria.ru/20190905/1558339721.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_4a7382b3e46ec1e9cbef42796b4a1a2d.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

Власти Оренбуржья направили 400 млн рублей на закупку городской спецтехники

12:45 05.09.2019
8
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. На закупку коммунальной техники для муниципалитетов Оренбуржья в этом году направлено 400 миллионов рублей, из них более 130 миллионов рублей – для столицы региона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.
"Это серьезный шаг на пути обновления парка коммунальной техники, которая так нужна городам региона. В особенности – областному центру, учитывая низкую обеспеченность города спецтехникой и беспрецедентные масштабы идущих в Оренбурге дорожно-ремонтных работ. Мало просто отремонтировать дороги, их надо еще и содержать в порядке, обеспечивая безопасность движения и долговечность дорожного покрытия. Обновление парка коммунальной техники будет продолжено", - привели в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области слова Паслера.
В пресс-службе уточнили, что в текущем году власти Оренбурга направили более 137 миллионов рублей на приобретение спецтехники, из них 131 миллион рублей – из областного бюджета. До конца года будут приобретены 30 единиц спецтехники. На сегодняшний день новую технику получили два предприятия, занимающиеся содержанием дорог и тротуаров в Южном и Северном округах областной столицы. Для поддержания в порядке улично-дорожной сети Оренбурга требуется 519 единиц специализированной техники, по факту в городе работает 181 машина.
Город Оренбург
30 августа, 20:15Оренбургская область
Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей
В пресс-службе добавили, что по инициативе врио губернатора Оренбуржья выделены 15 миллионов рублей для закупки нового автогрейдера и вакуумной подметально-уборочной машины для города Бузулука, софинансирование из местного бюджета составило 113,5 тысяч рублей. В Новотроицк поступят два трактора и вакуумная подметальная машина. Для Орска приобретут десять единиц специализированной техники: автогрейдер, фронтальный погрузчик, два самосвала "КамАЗ", три комбинированные дорожные машины, две вакуумные подметально-уборочные машины и трактор.-
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
РИА
Новости
Набор для детей до 2-х лет
Аэрофлот расширил линейку детских дорожных наборов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Биография Джузеппе Конте
Засуха в Воронежской области
В Оренбуржье увеличили площади посевов озимых
Лента
новостей
Вид на Якутск сверху
"Русгидро" и Якутия договорились о создании ЕТО
Стенд компании Газпром
Оренбуржье и "Газпром" договорились о сотрудничестве в сфере экологии
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Якутия и МАДИ подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве по нацпроекту
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Олег Кожемяко: Приморье будет развивать туристические обмены с КНДР
Лес
Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику
Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов
Михаил Клинов: ЧС с пожарами до сих пор сохраняется Красноярском крае
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Константин Лаптев: "Звезда" сама сможет полностью построить ледокол "Лидер"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер
Верфь "Звезда" сможет полностью построить ледоколы типа "Лидер"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния