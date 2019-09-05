Власти Оренбуржья направили 400 млн рублей на закупку городской спецтехники

ОРЕНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. На закупку коммунальной техники для муниципалитетов Оренбуржья в этом году направлено 400 миллионов рублей, из них более 130 миллионов рублей – для столицы региона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

"Это серьезный шаг на пути обновления парка коммунальной техники, которая так нужна городам региона. В особенности – областному центру, учитывая низкую обеспеченность города спецтехникой и беспрецедентные масштабы идущих в Оренбурге дорожно-ремонтных работ. Мало просто отремонтировать дороги, их надо еще и содержать в порядке, обеспечивая безопасность движения и долговечность дорожного покрытия. Обновление парка коммунальной техники будет продолжено", - привели в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области слова Паслера.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году власти Оренбурга направили более 137 миллионов рублей на приобретение спецтехники, из них 131 миллион рублей – из областного бюджета. До конца года будут приобретены 30 единиц спецтехники. На сегодняшний день новую технику получили два предприятия, занимающиеся содержанием дорог и тротуаров в Южном и Северном округах областной столицы. Для поддержания в порядке улично-дорожной сети Оренбурга требуется 519 единиц специализированной техники, по факту в городе работает 181 машина.