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РИА Новости
Восточный экономический форум

Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ

12:44 05.09.2019 (обновлено: 12:56 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.
"Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы), которая размещается (США) в Польше", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение разместить на территории страны два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
Такое решение вызвало явно негативную реакцию Москвы. Японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для России.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12:51Восточный экономический форум
Абэ отметил созидательное влияние России в решении международных проблем
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Восточный экономический форумСиндзо АбэЯпонияСШАВ мире
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