Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ

"Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы), которая размещается (США) в Польше", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.