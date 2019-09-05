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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Совфеде рассказали, как можно реализовать идею льготной ипотеки в ДФО

12:42 05.09.2019 (обновлено: 12:49 05.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовостройка
Новостройка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Льготная ипотека для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе со ставкой 2% годовых возможна при субсидировании со стороны государства, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на ВЭФ, высказался за реализацию специальной ипотечной программы для молодых семей, цель программы - привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры. Глава государства предложил запустить эту программу в текущем году сроком на пять лет.
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"Это стало бы очень хорошим стимулом для молодых семей, специалистов приезжать на постоянное место жительства на Дальний Восток при возможности получать ипотеку под 2% годовых на покупку жилья", - сказала Перминова РИА Новости.
Она подчеркнула, что подобная мера позволила бы привлекать в ДФО квалифицированные кадры. При этом сенатор не исключила, что "банки будут тянуть с исполнением этой инициативы, здесь нужно субсидирование со стороны федерального бюджета".
Также Перминова поддержала инициативу президента об увеличении вдвое зарплаты в ДФО по программам "земский доктор" и "сельский учитель".
"Привлекая молодых специалистов на Дальний Восток, мы, кроме того, создаем и всю необходимую инфраструктуру для их полноценной жизни и работы в ДФО", - отметила законодатель.
Она напомнила, что уже существует программа по развитию Дальнего Востока, но пока что она не очень активно реализуется, не слишком оперативно осваиваются заложенные в нее средства. Перминова выразила надежду, что те меры, которые озвучил президент РФ, позволят "запустить" эту программу по новой, чтобы она заработала в полной мере.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
11:13Радио
Путин: молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинРоссияОбщество
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