В Совфеде рассказали, как можно реализовать идею льготной ипотеки в ДФО

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Льготная ипотека для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе со ставкой 2% годовых возможна при субсидировании со стороны государства, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на ВЭФ, высказался за реализацию специальной ипотечной программы для молодых семей, цель программы - привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры. Глава государства предложил запустить эту программу в текущем году сроком на пять лет.

"Это стало бы очень хорошим стимулом для молодых семей, специалистов приезжать на постоянное место жительства на Дальний Восток при возможности получать ипотеку под 2% годовых на покупку жилья", - сказала Перминова РИА Новости.

Она подчеркнула, что подобная мера позволила бы привлекать в ДФО квалифицированные кадры. При этом сенатор не исключила, что "банки будут тянуть с исполнением этой инициативы, здесь нужно субсидирование со стороны федерального бюджета".

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Также Перминова поддержала инициативу президента об увеличении вдвое зарплаты в ДФО по программам "земский доктор" и "сельский учитель".

"Привлекая молодых специалистов на Дальний Восток, мы, кроме того, создаем и всю необходимую инфраструктуру для их полноценной жизни и работы в ДФО", - отметила законодатель.