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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки ушла вода из шести населенных пунктов

12:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, сообщается в четверг на сайте МЧС России.
"От воды освободились шесть населенных пунктов. Один в Хабаровском крае и пять в Еврейской автономной области, девять жилых домов (Еврейская АО), 258 приусадебных участков (Хабаровский край - восемь, Еврейская АО - 250) и два участка автодорог (Еврейская АО)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в семи пунктах временного размещения находится 100 человек, в том числе 35 детей. Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 270 человек, 794 единицы техники, 64 плавсредства, из них от МЧС России - 584 человека, 125 единиц техники, 33 плавсредства.
"В тоже время оказались подтоплены шесть населенных пунктов (Хабаровский край), 20 жилых домов (Хабаровский край - 19, Еврейская АО - один), 159 приусадебных участков (Хабаровский край - 129, Еврейская автономная область - 30) и 10 участков автодорог (Хабаровский край - девять, Еврейская автономная область - один)", - добавляется в сообщении.
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Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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