На Дальнем Востоке за сутки ушла вода из шести населенных пунктов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, сообщается в четверг на сайте МЧС России.

"От воды освободились шесть населенных пунктов. Один в Хабаровском крае и пять в Еврейской автономной области, девять жилых домов (Еврейская АО), 258 приусадебных участков (Хабаровский край - восемь, Еврейская АО - 250) и два участка автодорог (Еврейская АО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в семи пунктах временного размещения находится 100 человек, в том числе 35 детей. Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 270 человек, 794 единицы техники, 64 плавсредства, из них от МЧС России - 584 человека, 125 единиц техники, 33 плавсредства.

"В тоже время оказались подтоплены шесть населенных пунктов (Хабаровский край), 20 жилых домов (Хабаровский край - 19, Еврейская АО - один), 159 приусадебных участков (Хабаровский край - 129, Еврейская автономная область - 30) и 10 участков автодорог (Хабаровский край - девять, Еврейская автономная область - один)", - добавляется в сообщении.