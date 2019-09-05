Граждане России не пострадали при теракте в Кабуле

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Граждане РФ не пострадали при очередном теракте в Кабуле в четверг, сообщило посольство РФ.

"Сегодня утром в Кабуле произошел теракт. По предварительным данным, среди российских граждан никто не пострадал. Достоверная информация о количестве погибших и пострадавших будет обнародована компетентными органами ИРА дополнительно", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле в четверг превысило 30 человек, еще восемь погибли, передало агентство Пажвак со ссылкой на источник.