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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"

12:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что поднимал вопрос о восстановлении с участием России "Большой восьмерки" на недавней встрече G7 во Франции.
"Для решения международных проблем важную роль имеет Россия. Поэтому я поднял тему возвращения России к этому формату", - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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