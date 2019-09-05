Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что поднимал вопрос о восстановлении с участием России "Большой восьмерки" на недавней встрече G7 во Франции.
"Для решения международных проблем важную роль имеет Россия. Поэтому я поднял тему возвращения России к этому формату", - сказал Абэ в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.