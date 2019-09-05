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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская полиция задержала разыскиваемого Интерполом убийцу в Хаме

12:31 05.09.2019
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© РИА НовостиПровинция Хама
Провинция Хама
© РИА Новости
Провинция Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Сирийская полиция задержала в четверг одного из опаснейших преступников в городе Хама, разыскиваемого Интерполом, сообщила газета al-Watan.
"Полиция устроила засаду и задержала одного из самых опасных преступников по имени М. А., разыскиваемого Интерполом за убийства и соучастие в них на западе Хамы и в других ее частях", - цитирует газета источник в руководстве полиции Хамы.
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Газета отмечает, что сейчас ведутся следственные мероприятия, в ходе которых планируется установить точное количество криминальных эпизодов в биографии задержанного.
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