Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:26Z
https://ria.ru/20190905/1558338485.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В ЕС создали единую базу расследуемых дел о терроризме

12:26 05.09.2019
106
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС создал специальный реестр дел по борьбе с терроризмом (CTR) для повышения взаимодействия стран-участниц в судебной сфере, сообщили в четверг в европейском специализированном агентстве "Евроюст".
"Реестр позволяет централизовать ключевую судебную информацию для установления связей в рамках расследований в отношении подозреваемых в совершении террористических преступлений. Центр находится под круглосуточным управлением агентства "Евроюст" в Гааге и оказывает активную поддержку национальным судебным органам", - сообщили в пресс-службе.
Система поможет прокурорам активнее координировать следствие и выявлять связь различных расследуемых дел "с потенциальными трансграничными последствиями".
"Реестр борьбы с терроризмом - это важный шаг вперед в борьбе с терроризмом. Теперь, когда террористы все больше и больше действуют в трансграничных сетях, ЕС должен действовать так же. Обеспечивая оперативную обратную связь о трансграничных связях расследований, мы можем лучше координировать и ускорять работу", - заявил глава "Евроюста" Ладислав Хамран.
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
7 марта, 13:56РИА Новости
Совет ЕС отверг список стран со слабой защитой от финансирования терроризма
Один из инициаторов проекта Фредерик Бааб заявил на пресс-конференции, приуроченной к запуску реестра, что дело о терактах в Париже 13 ноября 2015 года "показало необходимость полного обзора всех текущих судебных разбирательств в государствах-членах".
После терактов во Франции в 2015 году были выявлены трансграничные связи между подозреваемыми. Впоследствии Германия, Испания, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция выступили с инициативой создать в "Евроюсте" реестр для сбора судебной информации о делах по террористической деятельности.
000000
Обсудить 0
ЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Последствия ДТП на автомагистрали M6 в Чешире, в результате которого на дорогу вылилось 32 000 литров концентрированного джина
В Великобритании утечка джина из цистерны вызвала многочасовую пробку
РИА
Новости
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС выразили обеспокоенность действиями Ирана в отношении СВПД
Молоток судьи
Суд закрыл дело против Air France и Airbus из-за авиакатастрофы 2009 года
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что Молдавия не сможет быть членом НАТО
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Самое молодое правительство Италии принесло присягу
Холм Славы во Львове
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин
Военная база в Подгорице
СМИ: в Черногории построят военный полигон вопреки протестам граждан
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
России и Японии следует решить территориальную проблему, заявил Абэ
Путин о G7: Мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества
Россия открыта к диалогу с G7, заявил Путин
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска уволила своего зама из-за несоответствующего образования
Полиция в Египте
В Египте ликвидировали шестерых террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния