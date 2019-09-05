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РИА Новости

В ДНР заявили, что предотвратили попытку ВСУ проникнуть в республику

12:03 05.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики предприняли неудачную попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, один ополченец погиб, один ранен, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.
"Сегодня в районе населенного пункта Новомарьевка группа украинских боевиков численностью до десяти человек совершила попытку проникнуть на территорию республики. Благодаря бдительности наших подразделений данная попытка была пресечена. Понеся потери - трое погибшими и не менее двух раненными, неудавшиеся диверсанты бежали с поля боя", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, в противостоянии с украинскими силовиками погиб один ополченец, еще один ранен.
"Очередная попытка прорыва украинской ДРГ на наши позиции дестабилизирует обстановку на линии соприкосновения. Мы напоминаем украинскому командованию, что подобные действия являются грубым нарушением достигнутых договоренностей, и предупреждаем, что все попытки проникнуть на территорию республики будут адекватно пресекаться", - добавил представитель ведомства.
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