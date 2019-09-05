В ДНР заявили, что предотвратили попытку ВСУ проникнуть в республику

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики предприняли неудачную попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, один ополченец погиб, один ранен, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.

"Сегодня в районе населенного пункта Новомарьевка группа украинских боевиков численностью до десяти человек совершила попытку проникнуть на территорию республики. Благодаря бдительности наших подразделений данная попытка была пресечена. Понеся потери - трое погибшими и не менее двух раненными, неудавшиеся диверсанты бежали с поля боя", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, в противостоянии с украинскими силовиками погиб один ополченец, еще один ранен.