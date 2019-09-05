Клип Билли Айлиш за несколько часов посмотрели более восьми миллионов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню All The Good Girls Go To Hell. Видео, размещенное на YouTube, за несколько часов набрало более восьми миллионов просмотров.
Певица в образе ангела падает с неба в огромную яму с нефтью, из которой с трудом выбирается. Так популярная исполнительница хотела затронуть проблему экологии и климата, о чем ранее писала в сторис своего инстаграма.
Сингл All The Good Girls Go To Hell вошел в дебютный альбом Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и явно претендует на звание хита, как и ее предыдущие треки Bad Guy или Ocean Eyes.
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