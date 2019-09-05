Клип Билли Айлиш за несколько часов посмотрели более восьми миллионов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню All The Good Girls Go To Hell. Видео, размещенное на YouTube, за несколько часов набрало более восьми миллионов просмотров.

Певица в образе ангела падает с неба в огромную яму с нефтью, из которой с трудом выбирается. Так популярная исполнительница хотела затронуть проблему экологии и климата, о чем ранее писала в сторис своего инстаграма.