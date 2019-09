Клип Билли Айлиш за несколько часов посмотрели более восьми миллионов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню All The Good Girls Go To Hell. Видео, размещенное на YouTube, за несколько часов набрало более восьми миллионов просмотров.

Сингл All The Good Girls Go To Hell вошел в дебютный альбом Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и явно претендует на звание хита, как и ее предыдущие треки Bad Guy или Ocean Eyes.