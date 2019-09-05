СК пресек деятельность ОПГ, продававшей икру под Волгоградом и Астраханью

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи Волгоградской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной добычей и продажей икры и рыб осетровых видов, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

Согласно данным ведомства, члены ОПГ действовали на территории Волгоградской и Астраханской областей. Лидер группы обеспечивал её участников деньгами, транспортом и подыскивал помещения для хранения деликатеса, находил покупателей. Всю остальную работу выполняли его помощники, которые добывали или скупали оптом на черном рынке особо ценные водные биологические ресурсы. Помощники перевозили деликатесы на автомобилях с тайниками, а затем продавали.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники закупали у браконьеров в Астраханской области рыбу осетровых пород и икру, которую перерабатывали и расфасовывали в банки с логотипом известной торговой марки, которые продавали в торговых точках Волгограда и Волгоградской области.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 24 членов организованной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой", - говорится в сообщении.

Были проведены обыски по местам жительства, регистрации и временного пребывания подозреваемых, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 1,5 миллионов рублей, около 20 литров черной икры, более 80 туш рыб осетровых видов.

"В распоряжении следствия также оказались черновые записи членов организованной преступной группы, свидетельствующие о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 10 миллионов рублей", - сообщила Рудник.